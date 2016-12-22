На 11-м километре трассы Губа – Хачмаз на территории Губинского района произошло серьезное ДТП.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, междугородний автобус марки Hyundai, управляемый жителем Губы Сейидшахом Атагюлевым, потеряв управление, врезался в дерево.

В результате легкие травмы и ушибы получили 5 пассажиров автобуса.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что у автобуса возникли технические неисправности в рулевом механизме.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО - Emin Kerimov