Милли Меджлис на последнем заседании внес изменения в Закон «О дорожном движении» и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие новые правила парковки с целью регулирования проблем парковки автомобилей, с которыми регулярно сталкиваются горожане, и предотвращения возникновения пробок.

Как сообщает 1news.az, депутат Милли Меджлиса Вюсал Гусейнов, поделившись в Facebook вышедшим на телевидении сюжетом, отметил некоторые моменты, которые в данном сюжете нет.

«Эти законы, в том числе установленные штрафы, вступят в силу с 1 июля 2017 года. Для попадания какого-либо парковочного места под действие данного закона это место должно быть обозначено соответствующими знаками парковки и разметкой. Когда говорится о парковке, то подразумеваются проезжая часть автодороги в пределах населенных пунктов или прилегающие к ней части, выделенные для стоянки транспортных средств. Этот закон не относится к парковочным местам на территориях, находящихся в особой собственности (за исключением дорог), например, торговых центров, жилых территорий и т.д.

Парковочные места не могут быть организованы в местах, где запрещена стоянка, либо запрещено останавливаться. Обычно ситуации вроде «остановил машину на 10 минут, пришел и увидел, что ее увезли на штрафную стоянку и выписан штраф» происходят в местах, где запрещено останавливаться, и новый закон на такие случаи никак не повлияет.

Оплата за парковку может быть произведена и в момент отъезда с места парковки в зависимости от длительности пребывания автомобиля на ней. Это положит конец существующим ныне беспокойствам типа «время оплаченной парковки истекло, и теперь надо вновь оплатить, чтобы продлить его». Автомобиль будет ставиться на парковку, и когда потом он будет отъезжать с этого места, в зависимости от проведенного им на парковке времени, будет осуществляться оплата.

Организация платных парковочных мест вокруг административных зданий государственных органов запрещена. В связи с этим будет принят список соответствующих государственных органов.

В случае если транспортное средство с места парковки увозится на штрафную стоянку (в случае пребывания на парковке больше 24 часов и после получения соответствующего уведомления об этом), на видных местах на парковке должна размещаться информация о ближайшей штрафной стоянке, куда увезено транспортное средство.

На случаи неуплаты за парковку или использования парковочного места сверх оплаченного времени установлен административный штраф в размере 10 манатов, а за использования места больше 24 часов – 20 манатов», - указал депутат в своем посте в Facebook.

Ялчин Алиев, Э.Т.