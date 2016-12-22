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Общество
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Фонд молодежи при Президенте Азербайджана отмечает свое 5-летие 22.12.2016 14:49

В четверг, 22 декабря, в Баку состоялось мероприятие, посвященное 5-летию Фонда молодежи при Президенте Азербайджана.

Фонд молодежи при Президенте Азербайджана был создан 19 декабря 2011 года и начал официально функционировать с 8 июня 2012 года.

Основными целями и задачами этой структуры являются поддержка инновационных идей молодежи и молодежных организаций, государственных и местных структур, реализующих молодежную политику в регионах.

Помимо проектов, фонд спонсирует участие молодых азербайджанцев в международных форумах, спортивных соревнованиях, научных симпозиумах. 

С любыми проектами, предложениями и инициативами каждый желающий, вне зависимости от того, физическое это лицо или юридическое, может обращаться в Фонд молодежи посредством официального сайта – www.youthfoundation.az.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии выступил исполнительный директор фонда Фархад Гаджиев, отметивший, что до сегодняшнего дня в структуру поступили 7098 проектов, из которых был поддержан 3341.

«Из поддержанных фондом проектов 963 - местные, 94  международные проекты, 2284 проекта реализованы физическими лицами», - сказал он.

Глава фонда также подчеркнул, что приоритетным направлением в деятельности организации всегда являлась поддержка проводимых в нашей стране международных мероприятий.

«За 5 лет Фондом молодежи были выделаны гранты для участия  269 лиц в международных мероприятиях», - сказал он.

Выступивший на мероприятии помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил важную роль Фонда молодежи в реализации молодежной политики.

«Результаты проводимой в Азербайджане молодежной политики налицо. Как и во всех остальных отраслях, достойная молодежь сформировалась и в спортивной сфере. Если раньше Азербайджан завоевывал на Олимпийских играх одну-две медали, то в последний раз завоевал 18 медалей», - подчеркнул Али Гасанов.

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам также отметил, что в стране сформировалась интеллектуальная, конкурентоспособная и патриотичная молодежь. 

«Боевые действия, которые имели место в апреле текущего года, стали примером патриотизма азербайджанской молодежи», - сказал он.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил, что молодежная политика, проводимая Азербайджанским государством, является образцом для мира и воспринимается как модель ООН и другими международными организациями. 

«Фонд молодежи за короткий период реализовал  многочисленные и интересные проекты», - сказал министр и выразил уверенность, что фонд и в дальнейшем будет поддерживать молодежные проекты.

На мероприятии также выступили председатель комитета Милли Меджлиса по молодежи и спорту Фуад Мурадов, председатель Молодежного объединения партии «Ени Азербайджан» Сеймур Оруджев и другие.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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