В пятницу, 23 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером возможен слабый туман, ветер южный, умеренный. Осадков не ожидается.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от -3 до +1, днем - от +5 до +9 градусов.

В районах Азербайджана завтра осадков также не ожидается, однако местами возможен туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -1 до -6, днем - от +3 до +8 градусов.

Тимур Рзаев, Э.Т.