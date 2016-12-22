Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало новые подробности убийства Фариза Исмайлова - брата «вора в законе» Эльчина Питерского.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, житель Лянкяранского района Азербайджана Мурад Гулузаде в селе Туркоба Масаллинского района из пистолета-пулемета «УЗИ» застрелил гражданина России Фариза Исмайлова.

Затем он явился с повинной в полицию и сдал орудие преступления и 7 патронов к нему.

При осмотре места происшествия было обнаружено 25 стреляных гильз. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что убитый был братом известного криминального авторитета, «вора в законе» Эльчина Питерского. Другой брат авторитета - Маариф Исмайлов - был убит в России летом 2016 года азербайджанцем Эмилем Гусейновым.

Тимур Рзаев, Э.Т.