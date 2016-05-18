В цепи событий 1992 года - одного из самых тяжелых в истории Азербайджана, оккупация Лачинского района 17-18 мая, стала третьей фатальной потерей после Ходжалы и сдачи стратегически важного Шушинского района, которая фактически и предрешила судьбу первой фазы Карабахской войны.

После захвата 8 мая города Шуша и Шушинского района армянские вооруженные силы с двух направлений - территории Республики Армения и Нагорно-Карабахского региона Азербайджана начали 17-18 мая оккупацию Лачинского района. Тем самым эта необъявленная война получила новое качество, которое международными нормативными актами квалифицируется сегодня как прямая агрессия Армении против Азербайджана.

18 мая армянские оккупанты сумели захватить райцентр Лачин и перевал – где проходит единственная дорога, соединяющая Лачинский район с Арменией. Затем армянские отряды начали наступление по всему району. Однако силами ВС Азербайджана – Лачинского, Евлахского батальонов и отрядов полиции в течение последующих 10 дней, нашим войскам удалось выбить армянских оккупантов почти из всего Лачинского района, кроме райцентра и дороги связывающей Лачинский район с Арменией.

Малочисленными силами азербайджанских ВС, эта большая часть освобожденной территории Лачинского района удерживалась почти еще год вплоть до 31 марта 1993 года. Однако царившая в Азербайджане анархия во властях и назревавшая гражданская война не позволили продолжить защиту Лачинского района, который в итоге полностью перешел в руки армянских ВС.

Потеря Лачина в определенной степени стала результатом политической борьбы, развернувшейся в это время в Баку. Собственно, и войска, оборонявшие Лачинский район, именно по этой причине и были сняты с фронта и направлены в Баку, оставив без прикрытия и командования райцентр Лачин, с захватом которого армянские агрессоры смогли осуществить свою давнюю мечту – соединить сухопутным путем, через Лачинский коридор Нагорный Карабах с Арменией. Именно бездарность, недальновидность тогдашнего руководства Азербайджана, состоявшего из различного рода политических группировок борющихся за власть в Баку, позволило армянам совершить невозможное – оккупировать не только нагорную часть Карабаха, но и семь прилегающих районов. История еще раз нам преподала неизменный по своей суровости урок – сила государства в единстве властей и народа, чего катастрофически не хватало тогда в недавно обретшем независимость Азербайджане.

Если до начала Карабахского конфликта, в 1988 году численность населения Лачинского района составляла 258 тыс. 229 человек, из которых 90% составляли азербайджанцы, то к моменту оккупации района там оставалось свыше 63 тысяч людей, которые после 17-18 мая 1992 года, так же вынуждены были покинуть свои родные дома и земли. При этом 264 человека погибли, 64 пленены, сотни людей стали инвалидами. В результате оккупации Лачинского района были потеряны 1835 квадратных километров территории, 122 села, разрушены десятки промышленных объектов, а материальный ущерб, нанесенный району во время оккупации, превышает 7 миллиардов долларов.

Сегодня Армения стремится в массовом порядке заселять оккупированные районы Азербайджана, новопереселенные армяне всяческим способом стремятся покинуть незаконно захваченные земли, по всей видимости, прекрасно понимая, что возврат этих территорий в состав Азербайджана неизбежен. По информации армянских СМИ в течение последних пяти лет Лачинский район покинули свыше 5 тыс. человек. Если в 2002-2003 годах в районе проживало 13 тыс. 500 армян, то теперь их осталось только 8,5 тыс. При этом в районном центре Лачин проживают 2,2 тыс., а в селах - 6,3 тыс. армян. Армянская пресса считает причиной массового исхода армян с данной территории, и «чемоданного настроения» у оставшихся еще переселенцев, отсутствие здесь инфраструктуры, энергоснабжения и перспектив для развития,

В общей сложности, с начала военных действий армянскими оккупационными силами на земле Карабаха и семи районов, по предварительным подсчетам специалистов, разграблено, сожжено и разрушено более 876 населенных пунктов, около 7000 промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, более 153 тысяч единиц жилья общей площадью более 9 млн.кв.м, 4366 социально-культурных объектов, 616 средних школ, 242 дошкольных учреждения, 397 больниц, 10 поликлиник, 10 роддомов, 76 аптек, 4 санатория, 10 мечетей. На территории самого Нагорного Карабаха разрушены уникальные святыни национальной культуры азербайджанского народа.

В районах, захваченных армянскими агрессорами, разрушен город-музей Шуша, разграблены культурные ценности азербайджанского народа. Нанесен ущерб учреждениям культуры и искусства, в том числе 368 клубным учреждениям, 927 библиотекам, 85 музыкальным школам, 22 музеям, 4 картинным галереям, 10 паркам культуры и отдыха, 6 государственным театрам и концертным организациям.

Агрессорами в 22 разграбленных музеях унесено 40 тысяч музейных ценностей и экспонатов, в том числе мирового значения. В числе разграбленных и уничтоженных музеев - Кельбаджарский историко-краеведческий музей с уникальными историческими экспонатами, золотыми и серебряными изделиями, редкими и дорогостоящими камнями, коврами и другими изделиями ручного и прикладного характера. Музей истории города Шуши и Музей хлеба в г.Агдаме, Музей каменных памятников в Зангеланском районе и т.д. В разграбленных и сожженных библиотеках уничтожено 4,6 миллиона книг и бесценных рукописных изданий. В Агдамском, Лачинском, Физулинском, Шушинском и других районах разрушено 20 современных зданий дворцов культуры

Азербайджан потерял 70% летних пастбищ. Выведены из строя водные и гидротехнические сооружения, нарушена работа железной дороги, автотранспорта, других видов коммуникаций. Под армянской оккупацией остались 72400 гектаров посевной площади, 56000 гектаров виноградных и других фруктовых садов Агдамского, Кубадлинского, Зангеланского, Кельбаджарского, Лачинского, Физулинского, Джебраильского районов. В общей сложности более 1 млн. га сельскохозяйственных угодий, более 280 тыс. га лесов находятся под оккупацией.

Перечисленные выше цифры – это не просто сухая статистика потерь, а неизлечимая рана, нанесенная азербайджанскому народу в результате армянской агрессии, рана, которая кровоточит на теле Азербайджана. Сегодня Лачин, как и другие азербайджанские земли, находящиеся под оккупацией ждут своего освободителя в лице азербайджанского народа, сделавшего вывод из горького урока истории, и который не остановится ни перед чем, чтобы восстановить справедливость и суверенитет Азербайджана.

1news.az