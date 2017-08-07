Находящийся с рабочим визитом в Тегеране с целью участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана президент Армении Серж Саргсян 6 августа встретился с Хасаном Роухани.

Президент Ирана выразил благодарность в связи с тем, что С.Саргсян принял приглашение и участвовал в церемонии инаугурации, подчеркнув при этом, что Иран высоко оценивает его присутствие на инаугурации, передают армянские СМИ.

Хасан Роухани выразил надежду, что визит президента Армении придаст новый импульс расширению и развитию двусторонних отношений.

Отметив, что текущий год знаменателен в аспекте политических событий как в Армении, так и в Иране, Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что в течение этого времени удалось развить и укрепить взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.

На встрече президентов двух стран обсуждался широкий спектр вопросов как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия.

Собеседники сошлись во мнении, что есть большой потенциал в армяно-иранских экономических отношениях и необходимо продолжать последовательную работу для его эффективного использования.

По мнению президентов, это будет способствовать активизации торгового оборота и увеличению инвестиций между двумя странами.

Главы двух государств подчеркнули важность крупных проектов, реализуемых в ряде других сфер, и реализацию новых и перспективных программ.

Собеседники затронули сферу энергетики, в частности, газа и электроэнергии, а также транспорта и коммуникаций, в том числе важность использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих Персидский залив с Черным морем через территории Армении и Ирана.

Президенты двух стран также подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере газа и энергетики в формате Иран - Армения- Туркменистан.

Стороны отметили и важность переговоров вокруг договора о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.

Президент Ирана отметил, что до сих пор в этом направлении были предприняты существенные шаги и добавил, что в ближайшем будущем подписание соглашения будет весьма эффективным.

Собеседники затронули вопросы региональной безопасности, в том числе переговорный процесс по урегулированию карабахского вопроса.

Президент Ирана подчеркнул, что нагорно-карабахский вопрос может быть решен исключительно политическим путем, и для его страны важны мир и стабильность в регионе.

А.А.