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Политика
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Мубариз Ахмедоглу: Пример Австрии продемонстрировал неэффективность ОБСЕ в урегулировании конфликтов 07.08.2017 10:20

Нагорно-карабахский конфликт является не единственным конфликтом, которым занимается ОБСЕ, эта организация в той или иной степени участвует в урегулировании всех конфликтов на пространстве СНГ, отметил директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Преобразование СБСЕ в ОБСЕ совпало с процессом распада СССР. Поэтому урегулирование нагорно-карабахского вопроса смогло привлечь к себе определенный геополитический интерес. В результате ОБСЕ создала отдельную группу. Минская группа ОБСЕ была сформирована примерно в таких условиях. Со временем решение конфликтов усложняется, возникают новые регионы конфликтов. Нерешенность конфликтов приводит в депрессивное состояние организации типа ОБСЕ», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, нынешнее председательство Австрии в ОБСЕ на основе ротации показало все эти проблемы в еще более отчетливой форме.

«Потому что текущее председательство Австрии выявило 2 связанных друг с другом и относящихся к ней фактора:

ı. В период председательства в ОБСЕ Австрии были объявлены внеочередные парламентские выборы, и главным мотиватором парламентских выборов стал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Он как руководитель партии должен одержать победу на парламентских выборах, к тому же таким образом, чтобы получить возможность стать канцлером Австрии. Парламентские выборы в Австрии проходят на фоне вмешательства некоторых политических партий Германии. Поэтому для Курца сформировалась еще более сложная ситуация. Вследствие этого он уделяет совсем мало времени председательству в ОБСЕ.

ıı. Состав руководства ОБСЕ, можно сказать, не сформирован. Четыре главные должности приступят к деятельности в лучшем случае в сентябре.

Таким образом, 2017 год подходит к концу, но представитель действующего председателя ОБСЕ до сих пор не посетил регион нагорно-карабахского конфликта. Деятельность ОБСЕ оказалась парализована сразу же как произошло незначительное метрологическое изменение в атмосфере ОБСЕ.

В нашем мире есть единственная структура, которая более устойчива к природным, метеорологическим, техногенным, антропогенным катаклизмам. И этой структурой является ООН.

Нагорно-карабахский конфликт был первым плохим предвестником нового мирового порядка, начавшегося с распада СССР. Поэтому будет более эффективным, если урегулированием нагорно-карабахского конфликта займется не ОБСЕ, а ООН. Возможно, тем самым можно будет остановить деструктивные процессы, происходящие в некоторых регионах мира», - считает М.Ахмедоглу.

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