Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 146 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АР, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Гервенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Э.Т.