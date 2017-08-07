USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
Политика
Bu xəbər
azərbaycanca

ВС Армении в течение суток 146 раз нарушили режим прекращения огня 07.08.2017 10:04

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 146 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АР, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные  в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Гервенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

422количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку - ВИДЕОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОВ семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО«Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕОШвейцарцы вымогают у Азербайджана деньги за прекращение деятельности в оккупированном КарабахеАзербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горамиНазвана самая большая опасность для человекаСотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТОИстория одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕОУсейн Болт проиграл последний старт в карьере – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа12:36 МВД и Генпрокуратура об аварии с участием Gelandewagen, повлекшей гибель людей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО12:28 Стала известна причина, по которой Андрей Малахов ушел с Первого канала – ФОТО12:20 Соперник «Карабаха» проиграл датское дерби – ФОТО – ВИДЕО12:04 Армянский язык в Азербайджане: кто и зачем его изучает?11:56 В YouTube новый лидер: клип «See you again» больше не является самым просматриваемым роликом – ВИДЕО11:48 Крупнейшая любительская фубольная лига MFL завершила первый сезон ярким финалом – ФОТО11:32 Ренат Дадашов забил за «Айнтрахт» - ВИДЕО11:24 Кремль опубликовал обещанное видео отдыха и рыбалки Владимира Путина – ФОТО – ВИДЕО11:16 Сотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТО11:08 В семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО11:00 Азербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горами10:44 Оксана Расулова и Эльшад Хосе презентуют фильм, трейлер которого вызвал ажиотаж в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО10:36 Хасан Роухани о нагорно-карабахском вопросе10:28 История одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕО10:20 Мубариз Ахмедоглу: Пример Австрии продемонстрировал неэффективность ОБСЕ в урегулировании конфликтов