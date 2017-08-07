Глава Управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял назначенного в нашу страну временного поверенного в делах Коста-Рики Жаиро Лопеса Боланоса.

В связи с открытием в Баку посольства этого государства дипломат передал адресованное главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову письмо от министра иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэля Гонсалеса Санза.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития дружественных связей между двумя странами.

С открытием посольства Коста-Рики число посольств зарубежных государств в Азербайджане достигло 64. Также в Баку действуют представительства 12 международных организаций и 4 генконсульства.

Ялчин Алиев, Э.Т.