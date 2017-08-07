Советник генерального секретаря Совета Европы ответил на призыв общественного объединения «Европейский молодежный парламент – Азербайджан» в связи с убийством армянскими вооруженными силами 4 июля этого года жителей селах Алханлы Физулинского района – Сахибы Аллахвердиевой и ее 2-летней внучки Захры.

В ответном письме говорится, что генсек СЕ с чувством глубокого сожаления и скорби изучил информацию о гибели гражданских лиц в селе Алханлы в результате обострения ситуации.

Далее в письме отмечается, что генсек и СЕ полностью поддерживают призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ по гуманному и ответственному разрешению конфликта.

Напомним, что 4 июля вечером подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатомето

В результате этой провокации противника погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы 1966 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2016 г.р. Гулиева Салминаз Ильтифат гызы 1965 г.р. получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

О провокации были проинформированы международные структуры.

Ялчин Алиев, Э.Т.