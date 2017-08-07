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Политика

Минобороны: Азербайджанские военнослужащие показали более высокие результаты на соревнованиях, чем армянские 07.08.2017 13:32

Азербайджанские военнослужащие на «Международных армейских играх-2017» опережают представителей Армении по всем направлениям.

Как заявили 1news.az в ответ на запрос в пресс-службе Министерства обороны, успешное выступление азербайджанских военных является результатом внимания и заботы, уделяемых Вооруженным силам руководством страны.

В оборонном ведомстве отметили, что азербайджанские военнослужащие добились высоких показателей на различных состязаниях, в которых приняли участие представители 28 стран.

«По итогам предварительного этапа соревнований азербайджанские военные значительно превзошли команду Армении по всем направлениям, что вызывает гордость», - указали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что азербайджанские танковые экипажи, артиллерийские расчеты и снайперы добились более высоких результатов, чем армянские военные.

«Все это свидетельствует о боевой подготовке, профессионализме, знаниях и навыках азербайджанских военных», - указали в оборонном ведомстве.

А.А.

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