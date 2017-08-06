Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017», выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

По условиям конкурса стрельбы выполнялись с дистанции 3,5 километра, и международная судейская бригада подтвердила факт успешного выполнения упражнения.

Итоговые оценки за упражнение будут объявлены в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем определенной дистанции во время выполнения стрельбы.

Талыб Бархудаев