Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8 августа совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает АПА со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана, визит продлится 2 дня.
Организационные вопросы этого визита были обсуждены на заседании Кабинета Министров страны.
В рамках визита главы Туркменистана в Азербайджан предусматривается подписание ряда двусторонних документов.
В период 2007-2017 годов между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой состоялись четыре взаимных визита на высшем уровне.