Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8 августа совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает АПА со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана, визит продлится 2 дня.

Организационные вопросы этого визита были обсуждены на заседании Кабинета Министров страны.

В рамках визита главы Туркменистана в Азербайджан предусматривается подписание ряда двусторонних документов.

В период 2007-2017 годов между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой состоялись четыре взаимных визита на высшем уровне.