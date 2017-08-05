В рамках конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №3 «Стрельба по плавающей мине».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, согласно решению судей, по итогам этого эпизода первое место с результатом 50 баллов было присуждено экипажу малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России, второе место с результатом 48 баллов занял экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, третье место с результатом 46 баллов – экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, четвертое место с результатом 44 балла – экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана.

Талыб Бархудаев, И.А.