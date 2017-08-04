«Встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, наконец-то, состоялась.

Для Трампа эта встреча была самой длительной за период его президентства. Другим важным моментом отношений между двумя президентами была их вторая встреча в Гамбурге. Вторая встреча также длилась более одного часа. Несмотря на то, что вторая встреча была менее продолжительной по сравнению с первой, длившейся более двух часов, она также продлилась как минимум в два раза дольше, чем другие официальные встречи Трампа. Все официальные встречи Трампа длятся всего полчаса», - отметил директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, встреча Д.Трампа и В.Путина еще больше активизировала общественно-политическую среду в США.

«На фоне различных антитрамповских высказываний, озвученных политиками США о первой официальной встрече президентов, пресса распространила информацию о второй встрече Трампа и Путина в Гамбурге в неформальной обстановке. Стало известно, что на встрече со стороны Америки не участвовал даже переводчик, присутствовал только российский переводчик.

ı. По информации, просочившейся в прессу со стороны США, якобы Трамп повысил голос на Путина, только 45 минут из двух с половиной часов были посвящены вмешательству РФ в избирательные процессы в США. Трамп дважды оказал давление на Путина в этом вопросе и получил желаемое.

ıı. Самолет, на котором возвращался Путин из Гамбурга в свою страну, преодолев расстояние в 500 км, избежал полета над странами НАТО. Это была стратегическая оценка, данная Путиным проведенной с Трампом встрече. Если бы он доверял итогам встречи, то не заподозрил бы страны НАТО, управляемые по приказу США, в нападении на его самолет.

ııı. Спустя некоторое время после встречи президентов обе стороны использовали жесткую риторику в отношении друг друга. Сергей Лавров чуть ли не назвал США ворами.

ıv. Конгресс и сенат США одобрили санкции против РФ, Ирана и КНДР. Россия вынуждена ответить на эти санкции. Предыдущие санкции вводились отдельно против России. Сейчас в США Россию приравнивают к таким странам, как Иран и КНДР. В свое время в США существовало трио «ось зла». Сейчас Россия заменяет Ирак в этом трио. РФ дала зеркальный ответ на санкции США. 755 дипломатов США должны покинуть РФ. В США и РФ должно быть равное количество дипломатов (455). РФ отобрала принадлежащую посольству США собственность в центре Москвы и потребовала у дипломатов покинуть это место за короткое время. По мнению президента РФ Путина, нормализации отношений между США и Россией не произойдет в ближайшее время. Кстати говоря, США размышляют над новыми санкциями против России. Конгресс США наряду с Ираном и КНДР также включил Россию в список новых санкций.

v. Пентагон назвал Россию самым опасным государством для США. Наряду с известными параметрами представил еще два параметра. Во-первых, РФ - ядерная держава. Во-вторых, РФ имеет возможность организовать кибератаки.

vı. Россия потребовала от США убрать ПРО THAAD с близких к ее границам территорий.

vııı. Между США и Россией остаются разногласия по вопросу КНДР.

Министерство Обороны РФ заявило, что очередное ракетное испытание КНДР не представляет угрозу РФ. США обеспокоены испытанием межконтинентальных баллистических ракет КНДР и возложили ответственность за это на РФ и КНР. Россия под предлогом гуманитарной помощи отправила 800 тонн муки КНДР», - сказал М.Ахмедоглу.

Говоря об Украине, политолог отметил, что ее инициативы интенсифицировать отношения с США создают обратный эффект.

«I. Белый дом обвинил нынешние власти Украины в оказании помощи демократам в предвыборный период.

II. Госдепартамент США заявил о полной поддержке Минских переговоров.

III. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что спецпредставитель США по Украине был назначен по запросу РФ. Курт Волкер назначен специальным представителем США по Украине. Это является важным признаком продолжения формата Сурков-Нуланд.

ГоссекретарьТиллерсон совершил визит в Киев и встретился с президентом Петром Порошенко. Было достигнуто согласие на расширение связей между двумя странами.

США приняли решение о продаже Украине до конца года 700 тысяч тонн каменного угля по цене 130 долларов за тонну.

Президент РФ Путин, канцлер Германии Меркель, президент Франции Макрон и президент Украины Порошенко во время телефонного разговора, длившегося 1,5 часа, обсудили ситуацию в Донбассе.

Глава непризнанной «Донецкой народной республики» Захарченко выступил с инициативой создания государства Малороссии. Малороссия - историческое название Украины, данное русскими. Таким образом, Донбасс продемонстрировал, что претендует на всю территорию Украины. Введение в обращение термина «Малороссия» после выхода из употребления термина «Новороссия» несет важный геополитический месседж. В то время, как РФ термином «Новороссия» заявляла о том, что претендует на часть - восток Украины, термином «Малороссия» РФ заявляет о том, что претендует на всю территорию Украины. Представитель РФ в ОБСЕ Лукашевич заявил о том, что официальная Москва не в курсе создания Малороссии. Помощник Путина Сурков назвал Малороссию воображаемым государством и заявил, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. Наряду с этим, Сурков назвал идею о создании Малороссии «хайпом», другими словами блефом. МИД Украины сравнил Малороссию с политикой России по Абхазии.

Министр иностранных дел Польши Ващиковский заявил о том, что Украина не сможет попасть в Европу из-за Бандеры. Поэтому МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло и выразил разочарование в связи с заявлением министра», - отметил М.Ахмедоглу.

По его словам, усиление антироссийской позиции в НАТО еще больше повысило интерес Армении.

«Армения вновь заняла резкую антироссийскую позицию:

I. Во время обсуждения в Госдуме РФ вопроса признания водительских удостоверений на территории России, непризнание водительских удостоверений республики Армения вызвало недовольство у армян. Армянская сторона подняла перед Россией этот вопрос. Согласно внесенным дополнениям, было введено изменение о признании на территории России водительских прав тех государств, где русский язык обладает статусом государственного. Это также не устроило армян. Новый спикер парламента Армении Баблоян еще раз поднял этот вопрос на встрече со спикером Государственной Думы РФ Володиным, который предложил для решения этого вопроса дать русскому языку в Армении статус государственного. Это предложение Володина вызвало эффект бомбы в Армении. Все депутаты, включая власть и оппозицию, все оппозиционные или независимые эксперты в резкой форме выступили против этой идеи: Русский язык никогда не сможет получить статус государственного языка в Армении. Были использованы оскорбительные выражения.

В результате этого был актуализирован вопрос выхода Армении из ЕАЭС. Президент Саргсян дал указание своей команде для усмирения ситуации. Тяжеловесы армянской пропаганды, вице-спикер парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, бывший министр образования, председатель парламентской комиссии Ашотян ввели в обращение тезис «Нет никаких политических и экономических основ для выхода Армении из ЕАЭС». Шармазанов, зайдя еще дальше, заявил о снижении цены на газ после членства в ЕАЭС. Политическая элита Армении, в том числе президент Саргсян, понимают опасность антироссийских высказываний в нынешний период. Однако это - характерная особенность Саргсяна. Эдмон Марукян, который является автором инициативы по выходу из ЕАЭС, пользуется авторитетом в очень узком кругу. Если бы не поддержка Саргсяна, то он не смог бы стать депутатом.

II. Армения приняла участие в военных учениях НАТО, проводимых в Румынии. В настоящее время она принимает участие в военных учениях НАТО на территории Грузии. Дала также согласие на участие на других таких учениях, и готовится к ним. Последний визит специального представителя генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Дж.Аппатурая в Армению еще раз показал, что отношения Армении с НАТО носят интегративный характер. Отношения РФ-НАТО известны руководству Армении. То, что НАТО не оказывает поддержки Армении в Карабахском вопросе, также известно. Турция является членом НАТО. Если в рамках этих параметров Армения стремится в НАТО, то значит, что суть заключается в антироссийской позиции. Определенные круги в Армении зарабатывают деньги на грантах НАТО. Но если подойти к этому вопросу с призмы денег, то ЕС может предложить Армении больше денег. В отличие от НАТО, ЕС не может демонстрировать жесткую антироссийскую позицию. С ужесточением позиции НАТО по России, с сосредоточением Россией военных сил вокруг себя, еще больше усиливается стремление Армении в НАТО. Автором такой политики в направлении НАТО является президент Саргсян. В случае поступления указаний от Саргсяна, официальная пропагандистская машина будет выступать против НАТО. Если не выступают против НАТО, значит, так хочет президент С.Саргсян.

Продолжение стремления Армении к связям с НАТО на фоне страха перед Россией в некоторых вопросах демонстрирует то, что растущие отношения между официальным Ереваном и НАТО являются результатом деятельности не только официального Еревана, но и совместной деятельности официального Еревана с армянами Москвы и армянским лобби. Именно армяне смогли представить Азербайджан в таком антироссийском облике, чтобы замаскировать растущие с НАТО отношения.

Отсутствие реакции российской стороны на отношения Армении с НАТО значительно воодушевило некоторых армянских экспертов. По их мнению, Россия сдала регион Южного Кавказа НАТО. Группа армянских экспертов с радостью отреагировала на введение США санкций против России и истолковывают эти санкции в пользу армян. Призывают официальный Ереван не делать антиамериканских заявлений под давлением Кремля.

III. «Конец России», «Закат российской империи», «Может начаться второй этап распада России», «Конец правления В.Путина» и другие такого рода термины превратились в ведущие термины в политической элите и прессе Армении. Изменения в общественно-политической среде нельзя связывать только с грантами Запада, правительство также играет важную роль.

IV. Несмотря на то, что предложение политолога Амбаряна о том, что «В Армении нужно создать даже если небольшую, но военную базу США» не вызвало широкий резонанс в прессе, не исключено, что это станет объектом серьезных внутренних обсуждений.