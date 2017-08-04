На фоне обеспечения квартирами 255 работников печати во втором здании, построенном для журналистов Распоряжением Президента Ильхама Алиева, главе нашего государства продолжают поступать письма признательности от организаций СМИ, коллективов редакций, представителей медиа. Участие Президента лично в распределении квартир, а также закладка фундамента третьего здания характеризуются в письмах как отражение высокого внимания и заботы руководства страны к печати.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт Президента, авторы писем пишут, что считают главу нашего государства другом журналистов, гарантом свободы печати и слова. Они одобряют меры, направленные на развитие печати, выражают за это признательность.

Председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов пишет: «Уважаемый Президент, открывая новый жилой дом, Вы подарили 255 журналистам и членам их семей чувства безграничной радости и неимоверной гордости, которые невозможно выразить словами. Совет печати Азербайджана, объединяющий в своих рядах известные органы печати, журналистские организации, электронные информационные ресурсы, от имени журналистской общественности нашей страны выражает Вам за это глубокую благодарность».

Отметив, что каждая встреча журналистов с Президентом имеет важное значение не только для медиа-общественности, но и в целом для общества, председатель Совета печати в своем письме подчеркивает, что программное выступление главы государства на церемонии открытия здания для журналистов еще больше повысило веру и уверенность к медиа-политике руководства страны: «Наши представители медиа считают Вас гарантом свободы слова и выражения в стране. То, что Вы дали подробный анализ миссии средств массовой информации в создании гражданского общества, демократического, правового государства, проводимые Вами сравнения и параллели решительно дают основания говорить, что медиа-политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которую Вы продолжаете благодаря Вашей высокой компетентности и умению, внесут вклад в достижение новых успехов наших товарищей по перу. А успехи у нас сегодня большие. В настоящее время азербайджанские медиа, обладая в Кавказском регионе лидерской позицией в плане материально-технического обеспечения, творческого почерка, оперативности, точности, отсутствия предвзятости и других качеств, являются важным информационным источником по региону для всего мира.

Вы вечный друг наших журналистов. Об этом свидетельствует присуждение Вам в третий раз премии «Друг журналистов». Важнейшим фактором, обусловливающим выбор медиа, которые считаются зеркалом общества, является выражение глубокого одобрения Вашей работы, проводимой с 2003 года по сегодняшний день, в качестве главы государства. Для нас, журналистов, большая честь и ответственность дружить с Вами. Уделяя свое драгоценное время на проведение искренних и плодотворных встреч с журналистами, Вы заложили начало очередному этапу в истории азербайджанской печати. Мы заявляем, что оправдаем Ваше доверие, всегда в Вашем лице будем привержены нашей дружбе с Президентом Азербайджана».

Другое письмо главе нашего государства было адресовано президентом ООО «Lider TV и Radio - Azərbaycan» Адалятом Алиевым. Он пишет, что работа, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым во имя прогресса азербайджанской печати, обладающей славной историей, поддержка, оказываемая развитию средств массовой информации, его забота и внимание о представителях медиа являются образцовой практикой, которая одобряется в мировом масштабе. Строительство двух многоэтажных жилых зданий для улучшения жилищных условий журналистов, закладка фундамента третьего здания, являются очередным показателем заботы государства о представителях медиа. Это одновременно является оценкой свободы слова, новыми надеждами для журналистов, стимулом, чтобы работать, прилагая еще больше усилий.

В письме затем говорится: «Отрадно, что среди 255 человек, получивших квартиру во втором жилом здании, имеются шесть сотрудников «Lider TV и Radio - Azərbaycan». Таким образом, число лидерцев, обеспеченных квартирами в журналистском городке, достигло восьми. Моральная ценность проживания в журналистском городке намного выше его материальной стоимости. Для гражданина нет более высокой награды, чем оценка его труда со стороны главы государства. Вашу заботу о журналистах, развитие наших медиа воспринимаем как составную часть стратегии общего развития нашей страны, за это выражаем Вам нашу благодарность.

Чтобы оправдать проявленные Вами заботу и доверие, мы и впредь будем достойно выполнять эту славную миссию, будем продолжать нашу деятельность, направленную на доведение до мира правого голоса Азербайджана».

Среди получивших квартиру во втором здании, построенном для работников медиа, значится и руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев. Выражая, в адресованном Президенту письме от своего имени и от имени своей семьи чувства безграничной радости, он пишет: «Моральные ценность этой заботы о нас со стороны Президента в прямом смысле слова безграничны и беспредельны. Будучи гражданином я рассчитываю на такого, как Вы, непоколебимого, решительного, справедливого и благородного Президента и горжусь этим. Оставаясь приверженным наследию великого лидера Гейдара Алиева, я буду продолжать неустанно работать во имя внесения вклада в проводимую Вами успешную внутреннюю и внешнюю политику, преданного служения государственности, доведения реалий нашей страны до международной общественности. Одна из высочайших целей моей жизни – оправдать Ваше доверие в моей повседневной деятельности».