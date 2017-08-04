Участвующие в состязаниях снайперских пар, которые прошли 4 августа на военной базе Отар в Казахстане в рамках конкурса «Снайперский рубеж» на Армейских международных играх – 2017, азербайджанские снайперы, добившись успехов, пробились в следующий этап соревнований.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана, наряду с азербайджанскими снайперами в следующий этап соревнований прошли также снайперы из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Бангладеш и Монголии.

Снайперы из Армении, Ирана, Греции, Кыргызстана, Зимбабве, Индии, Таиланда и Южно-Африканской Республики, показав слабый результат, завершили борьбу в соревнованиях.

Эльшан Рустамов, И.А.