Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что в последние годы Балакенский, Загатальский и Гахский районы страны ускоренно развиваются.

«Вчера я посетил эти районы и принял участие в открытии ряда социальных, инфраструктурных, энергетических, транспортных, сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающей промышленности. Все вчерашние мероприятия еще раз наглядно демонстрируют работу, проделанную в последние годы в этом регионе и в целом в Азербайджане».

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом глава государства заявил на прошедшем под его председательством 4 августа в Гахе Республиканском совещании, посвященном вопросам развития производства кокона, табака и фундука.

«Не только в этих трех районах, но и во всем северо-западном регионе идет очень ускоренное развитие. В этот регион, как со стороны государства, так и частного сектора, вкладываются значительные инвестиции. Но, конечно же, основная часть инвестиций, вложенных сюда, приходится на долю государства.

В последние годы за счет бюджета Азербайджана в этот регион – в строительство дорог, электростанций, решение вопросов газификации и орошения, сооружение социальных объектов - вложены крупные инвестиции. Школы, больницы, социальные объекты, спортивные комплексы, туристические объекты – одним словом, сегодня северо-западный регион нашей страны переживает период своего ускоренного развития, и перспективы очень благоприятные.

Уверен, что в результате выполнения данных поручений в предстоящие годы эта положительная динамика еще более усилится», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.