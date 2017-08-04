Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает перспективы экономического развития Азербайджана.

«Азербайджанская экономика развивается. Итоги шести месяцев этого года позволяют говорить это. Наша ненефтяная экономика, ненефтяная промышленность выросла. Экспорт вырос на 36%, ненефтяной экспорт – на 27%. Сельскохозяйственный экспорт вырос более чем на 40%», - заявил глава государства на состоявшемся под его председательством 4 августа в Гахе Республиканском совещании, посвященном вопросам развития производства кокона, табака и фундука.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за 6 месяцев текущего года Азербайджану удалось не только сохранить валютные запасы, но и в результате принятых мер, обдуманной экономической политики прибавить к этим резервам еще дополнительно 3 млрд долларов.

Глава государства отметил, что в первом полугодии в Азербайджан было инвестировано 5 млрд манатов.

«Обеспечена макроэкономическая стабильность. Курс маната стабилен. По государственной линии в экономику страны вкладываются инвестиции. К этому присоединился и частный сектор. Создается порядка 40 агропарков. Продукция, которая будет выпускаться в ближайшие год-два в этих агропарках, будет экспортироваться на крупные рынки, будет обеспечена внутренняя продовольственная безопасность. Одним словом, вопросы снижения зависимости от импорта, удовлетворения внутреннего спроса за счет внутреннего производства и расширения наших экспортных возможностей в Азербайджане обеспечиваются успешно», - заявил глава государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.