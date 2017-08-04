В рамках проходящего в Азербайджане конкурса «Кубок моря-2017» выполнен эпизод №2 «Стрельба по воздушной цели».

Как сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана, участвующие в соревнованиях малый ракетный корабль «Град Свияжск» ВМФ России и ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана, уничтожив воздушные цели, выполнили задание.

Сторожевой корабль «G-124» ВМС Азербайджана и ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка» ВМС Казахстана из-за появившихся в мишенях независящих от экипажей кораблей технических неполадок выполнят задания в другой день.

Сегодня экипажи кораблей при выполнении эпизода «Стрельба по плавающей мине» будут состязаться в уничтожении цели, имитирующей плавающую мину.

Ялчин Алиев, Э.Т.