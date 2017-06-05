Директор Центра исследований Евросоюза: Формат Азербайджан-Грузия-Турция опирается на интересы трех стран

Геополитическое расположение Азербайджана, Грузии и Турции позволяет обеспечить мир, стабильность и благополучие в регионе.

Об этом на проходящей сегодня в Баку конференции «Азербайджан-Грузия-Турция - трехсторонние отношения: Перспективы на будущее» заявил директор Центра исследований Евросоюза, представитель грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили.

«Политические изменения в наших странах никоим образом не влияют на взаимоотношения между нашими государствами. Формат трехстороннего сотрудничества позволяет обсуждать наши проблемы и опирается на интересы наших стран. Все три государства поддерживают территориальную целостность друг друга.

Грузия подписала ассоциативное соглашение с ЕС, Турция обсуждает членство в Евросоюзе, Азербайджан ведет переговоры по новому соглашению - все три страны в широком смысле этого слова являются частью европейского сообщества. Наше сотрудничество в этом направлении очень важно», - сказал он.

Директор Центра исследований Евросоюза также подчеркнул, что Азербайджан, Грузия, Турция поддерживают друг друга в процессе евроинтеграции.

«Турция поддерживает Грузию в вопросе о ее членстве в НАТО, и мы верим, что станем членом Альянса.

Это важно и для Азербайджана, станет гарантией для Грузии в плане защиты своих территорий и окажет влияние на весь регион», - сказал Каха Гоголашвили.

Ялчин Алиев, Э.Т.