USD1.7021
EUR1.9177
RUB0.0301
Brent50.39
WTI48.14
Золото2 170.09
S&P 500 Index2 439.07
Nikkei 22520 170.82
Политика

Фархад Мамедов: У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом 05.06.2017 12:07

У нашего трехстороннего сотрудничества богатая практика. Нас объединяет такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс.

Последние наши проекты – это транспортное соглашения, строительство портов, подписание в будущем соглашения с Китаем, выход Турции на страны Центральной Азии, участие Азербайджана в развитии транспортного коридора Восток-Запад, и все это создает новые возможности для нашего сотрудничества.

Об этом на проходящей сегодня в Баку конференции «Азербайджан-Грузия-Турция - трехсторонние отношения: Перспективы на будущее» заявил глава Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов.

Он также отметил, что история доказала, что это взаимодействие укрепило нашу независимость, подчеркнул важность формирования стабильности и безопасности на пространстве трех государств.

«Обеспечение нашей безопасности не направлено против кого-либо, хотя за рубежом некоторые круги утверждали о такой направленности нашего формата, преследуя этим свои цели. Но мы должны сберечь и сохранить этот формат, поскольку он важен и необходим», - сказал Фархад Мамедов.

Глава ЦСИ отметил роль Турции в борьбе с терроризмом в Сирии.

«У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом», - заявил он.

Фархад Мамедов также отметил, что сотрудничество крупных государств с одним террористом для ликвидации другого террориста создает возможности для появления впоследствии таких террористических организаций, как «Аль-Каида». 

Ялчин Алиев, Э.Т.

285количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Состояние 21 пострадавшего при теракте в Лондоне критическое - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФлорентино Перес: «Зидан может остаться в «Реале» до конца своей жизни»Натиг Алиев продолжит лечение в Турции – ОБНОВЛЕНОФонд Гейдара Алиева в очередной раз порадовал детей - ФОТОСолист группы «Иванушки Internationall» Андрей Григорьев-Апполонов с супругой прогулялись по Баку – ФОТОВ Бангладеш родился мальчик-старик - ФОТОХаменеи назвал США «сатаной»Патриарх Кирилл сравнил «подключение» к духовному миру с мобильной связьюБахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с КатаромЖурналист призвал террористов убить его за 60 тысяч долларов

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 июня12:41 Севда Алекперзаде перепела и сняла клип на хит группы «Кярван» - ВИДЕО12:36 Спасенные собаки приюта BARS доставлены в Центр по уходу за животными IDEA – ФОТО – ВИДЕО12:28 Армянский след в деле Афгана Мухтарлы, или Как Али Керимли пытался рассорить Азербайджан и Грузию12:20 В парламенте предложили штрафовать курящих в метрополитене граждан на 500 манатов12:18 В Турции 130 человек лишены гражданства, в их числе Фетуллах Гюлен - ФОТО12:12 Футболисты из Дании и Германии приглашены в сборную Азербайджана12:07 Фархад Мамедов: У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом12:04 В Азербайджане могут перейти на безналичные расчеты при осуществлении выплат турагентам11:56 Масуд Озджан: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии11:50 Фанаты «Бешикташа», празднуя чемпионство команды, «оккупировали» пролив Босфор – ВИДЕО11:48 Успех команды Бакинской высшей школы нефти в полуфинале Microsoft Imagine Cup 201711:40 Гюнай Ибрагимли сняла в новом клипе глухонемого азербайджанского манекенщика – ВИДЕО11:35 Новруз Мамедов: У формата Азербайджан-Турция-Грузия - большие перспективы11:34 Менеджер Кайла Лафферти: «Если «Карабах» предложит контракт, то мы можем поговорить и договориться»11:32 «Rich SA» OOO: Прохлада исходит от нас – ФОТО – ВИДЕО