Турция, поддерживая территориальную целостность Азербайджана и Грузии, прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликтов в рамках международного права.

Об этом на проходящей сегодня в Баку конференции «Азербайджан-Грузия-Турция - трехсторонние отношения: Перспективы на будущее» заявил глава ЦСИ при Министерстве иностранных дел Турции Масуд Озджан.

«К сожалению, в прошлом году в Нагорном Карабахе произошли события​, приведшие к негативным последствиям.

Несмотря на то, что после апрельских боестолкновений был восстановлен режим прекращения огня и проведены трехсторонние встречи, это не привело к установлению в регионе в должной мере мира и безопасности.

Мы продолжим поддерживать Азербайджан и Грузию на международной арене для того, чтобы в регионе установились мир и безопасность», - подчеркнул Масуд Озджан.

Ялчин Алиев, Э.Т.