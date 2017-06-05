Процессы, происходящие сегодня в мире, настолько сложные и напряженные, что в таком формате сотрудничества, как Азербайджан-Турция-Грузия, есть необходимость.

Об этом на проходящей сегодня в Баку конференции «Азербайджан-Грузия-Турция - трехсторонние отношения: Перспективы на будущее», заявил помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

«У нашего сотрудничества есть большие перспективы, и оно должно быть продолжено. В последние годы действует ряд трехсторонних форматов сотрудничества, участником которых является Азербайджан, в частности, Азербайджан - Иран - Россия – это тоже важный формат, который должен развиваться», - подчеркнул Новруз Мамедов.

Помощник Президента Азербайджана также отметил, что формат Азербайджан-Турция-Грузия сложился в силу совпадения позиций трех стран.

«Несмотря на то, что Турция - член НАТО, а Грузия тесно сотрудничает с ЕС, это не мешает нам сотрудничать. Наоборот, наше сотрудничество служит укреплению региональной безопасности», - сказал он.

Новруз Мамедов подчеркнул, что регион Южного Кавказа очень чувствителен в силу своего важного значения.

«При всей важности регионального взаимодействия позиция Армении оставила ее в стороне от этого сотрудничества.

Во всем мире лидеры негативно относятся к подобному явлению, принимаются различные санкции, однако в отношении Армении почему-то ничего не делается. Это - опасная тенденция. Мир сегодня пребывает в состоянии такой напряженности именно потому, что принципы справедливости перестали главенствовать в международных отношениях. И в этом плане начало XXI века видится опасным и угрожающим.

Международное сообщество не должно было допускать того, чтобы ситуация достигла такой точки, но это произошло, и это все еще продолжается», - заявил помощник Президента.

Новруз Мамедов также выразил сожаление в связи с тем, что в мире сегодня не проводятся на должном уровне дискуcсии, посвященные миграционному кризису и терактам, происходящим в различных государствах.

Ялчин Алиев, Э.Т.