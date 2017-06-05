Несмотря на серьезную напряженность в международном мире, мы думаем, что существует множество возможностей для того, чтобы в азербайджано-американских отношениях была начата новая страница.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

По его словам, одними из важнейших свидетельств этого можно назвать письма Дональда Трампа, направленные в последние две недели в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Из этих писем видно, сколько возможностей существует для того, чтобы в отношениях началась новая страница», - отметил Новруз Мамедов.

Ф.Багирова