Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского района, Кохнегышлаг Акстафинского района, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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