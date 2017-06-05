Оксана Алтунян: «Я призываю армян и азербайджанцев присоединиться к Платформе Мира» - ВИДЕО

Присоединившаяся к Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном Оксана Алтунян призвала всех, кто желает мира между двумя народами, присоединиться к Платформе Мира межу Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение Платформы.

Как указывается в сообщении, Оксана Алтунян поделилась своим мнением с общественностью посредством видеоинтервью с сокоординатором Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном Орханом Набиевым.

В ходе интервью Оксана Алтунян отметила отсутствие этнических, религиозных разногласий и гонений во время своего проживания в городе Баку.

Напротив, Оксана Алтунян отметила, что два народа в то время связывали дружба и взаимоуважение.

Также она заявила о поддержке Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном и призвала всех, желающих мира между двумя народами, присоединиться к Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном.

Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном была создана 6 декабря 2016 года в целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Это инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Эльшан Рустамов, И.А.

Приводим видеоинтервью с Оксаной Алтунян.