USD1.7021
EUR1.9177
RUB0.0301
Brent50.39
WTI48.14
Золото2 170.09
S&P 500 Index2 439.07
Nikkei 22520 170.82
Политика

Оксана Алтунян: «Я призываю армян и азербайджанцев присоединиться к Платформе Мира» - ВИДЕО 05.06.2017 18:39

Присоединившаяся к Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном Оксана Алтунян призвала всех, кто желает мира между двумя народами, присоединиться к Платформе Мира межу Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение Платформы.

Как указывается в сообщении, Оксана Алтунян поделилась  своим мнением с общественностью посредством видеоинтервью с сокоординатором Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном Орханом Набиевым.

В ходе интервью Оксана Алтунян отметила отсутствие этнических, религиозных разногласий и гонений во время своего проживания в городе Баку.

Напротив, Оксана Алтунян отметила, что два народа в то время связывали дружба и взаимоуважение.

Также она заявила о поддержке Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном и призвала всех, желающих мира между двумя народами, присоединиться к Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном.

Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном  была создана 6 декабря 2016 года в целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Это инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Эльшан Рустамов, И.А.

Приводим видеоинтервью с Оксаной Алтунян.

104количество просмотров
Оксана Алтунян: «Я призываю армян и азербайджанцев присоединиться к Платформе Мира» - ВИДЕО
Успехи инновативного экономического и социального развития Азербайджана в научном журнале Канады - ФОТО
Посол Кыргызстана в Азербайджане освобожден от занимаемой должности

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 июня, подписал Указ, согласно которому
МИД Азербайджана прокомментировал заявления ЕС и Госдепа США в связи с задержанием Афгана Мухтарлы
Директор Центра исследований Евросоюза: Формат Азербайджан-Грузия-Турция опирается на интересы трех стран
Фархад Мамедов: У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом

У нашего трехстороннего сотрудничества богатая практика. Нас объединяет такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс.
Масуд Озджан: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Состояние 21 пострадавшего при теракте в Лондоне критическое - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОНатиг Алиев продолжит лечение в Турции – ОБНОВЛЕНОСолист группы «Иванушки Internationall» Андрей Григорьев-Апполонов с супругой прогулялись по Баку – ФОТОФонд Гейдара Алиева в очередной раз порадовал детей - ФОТОВ Бангладеш родился мальчик-старик - ФОТОСемейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер с новорожденной дочерью на прогулке – ФОТОДороги Азербайджана признаны самыми лучшими в СНГ – ФОТОМесси уговаривает бывшего игрока «Реала» перейти в «Барселону»Йемен и Ливия присоединились к странам, разорвавшим отношения с Катаром - ОБНОВЛЕНОПолиция проверяет информацию о групповом изнасиловании 12-летнего мальчика в Баку

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 июня18:39 Оксана Алтунян: «Я призываю армян и азербайджанцев присоединиться к Платформе Мира» - ВИДЕО18:30 Саргсяну показали смертельное оружие Паносяна18:21 Нариман Абдуллаев: «На континентальном первенстве примут участие три чемпиона мира. На них возлагаются большие надежды»17:57 Очередной сквер в Баку под угрозой вырубки. Граждане надеются только на Президента - ФОТО17:42 Дело малышки Ягмур. «Пишут, что после изнасилования у ребенка обнаружили СПИД…»17:34 Международная конференция по Кипру возобновит работу в июне17:18 Диана Гаджиева показала подросшую дочь – ФОТО17:10 Премьер Турции отменил встречу с главой МИД Германии17:00 В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики16:44 Минэнерго: Азербайджан в мае увеличил добычу нефти16:37 «Сабаил» подписал двух новичков16:36 Выгодное предложение для предпринимателей по зарплатным проектам от Банка Республика16:28 Армения выступила против возвращения беженцев в Абхазию и Южную Осетию16:20 Успехи инновативного экономического и социального развития Азербайджана в научном журнале Канады - ФОТО16:12 Во сколько Бураку Озчивиту обойдется предстоящая свадьба с Фахрией Эвджен? – ФОТО