Фархад Мамедов: У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом

У нашего трехстороннего сотрудничества богатая практика. Нас объединяет такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс.

Последние наши проекты – это транспортное соглашения, строительство портов, подписание в будущем соглашения с Китаем, выход Турции на страны Центральной Азии, участие Азербайджана в развитии транспортного коридора Восток-Запад, и все это создает новые возможности для нашего сотрудничества.

Об этом на проходящей сегодня в Баку конференции «Азербайджан-Грузия-Турция - трехсторонние отношения: Перспективы на будущее» заявил глава Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов.

Он также отметил, что история доказала, что это взаимодействие укрепило нашу независимость, подчеркнул важность формирования стабильности и безопасности на пространстве трех государств.

«Обеспечение нашей безопасности не направлено против кого-либо, хотя за рубежом некоторые круги утверждали о такой направленности нашего формата, преследуя этим свои цели. Но мы должны сберечь и сохранить этот формат, поскольку он важен и необходим», - сказал Фархад Мамедов.

Глава ЦСИ отметил роль Турции в борьбе с терроризмом в Сирии.

«У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом», - заявил он.

Фархад Мамедов также отметил, что сотрудничество крупных государств с одним террористом для ликвидации другого террориста создает возможности для появления впоследствии таких террористических организаций, как «Аль-Каида».

Ялчин Алиев, Э.Т.