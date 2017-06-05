В июньском номере авторитетного международного журнала «Устойчивое развитие», издаваемого Центром науки и образования Канады и увидевшем свет несколько дней назад, напечатана статья «Эффективность использования энергии как индикатор политики в области устойчивого развития: опыт Азербайджана», посвященная успехам нашей страны в области инновативного экономического и социального развития.

Авторами статьи являются ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики академик Урхан Алакбаров и Джон Лоренс - профессор одного из старейших и ведущих учебных заведений США – Колумбийского Университета в Нью-Йорке.

Статья посвящена политике в области планирования и управления процессами устойчивого развития, определенного международным сообществом в качестве приоритета на 21-ый век и третье тысячелетие. Решение об этом было принято на 70-й Юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в сентябре 2015 года в Нью-Йорке и одновременно прошедшем Всемирным Саммитом, вошедшим в историю как Саммит устойчивого развития. На этих глобальных форумах был принят специальный документ – Цели устойчивого развития. Указанный документ определил те задачи, которые странам предстоит решить в 2015-2030-х годах для обеспечения успешности развития нынешних и будущих поколений. В статье указывается, что на современном этапе развития цивилизации определены 17 основных целей, достижение которых может обеспечить выполнение этих задач.

Разные страны в разной степени оказались подготовленными для достижения целей устойчивого развития. В статье, базируясь на данных Всемирного банка, ООН, других международных организаций, оцениваются успехи в этой области Азербайджанской Республики. Показатели Азербайджана оцениваются в сравнении с другими странами. Среди них страны «Большой семерки» (G 7), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) и др.

В качестве индикатора эффективности политики в области устойчивого развития авторами использован такой показатель, как затраты энергии на производство в разных странах товаров и услуг, стоимостью 1000 долларов США с учетом паритета покупательной способности. Выбор этого показателя обосновывается тем, что меньшие затраты энергии для достижения одинаковых целей свидетельствует об экономической эффективности. Меньший расход энергии в современных условиях – это одновременно сохранение ресурсов для будущих поколений. Наконец, меньший расход энергии означает уменьшение выбросов в атмосферу газов, способствующих глобальным изменениям климата, что в настоящее время является приоритетом для всего человечества. Основываясь на данных Всемирного банка, в статье показано, что последовательная политика, направленная на инновативное управление процессами развития, обеспечила тот факт, что за последние десять в Азербайджане затраты энергии на производство товаров и услуг снизились более, чем в три раза. Это самый лучший результат среди стран бывшего Советского Союза, в том числе тех, которые сегодня стали членами Европейского Союза.

Данные, приведенные в статье, показывают, что для достижения одинакового экономического эффекта в сравнении с Азербайджаном другие страны бывшего Советского Союза затрачивают в 1,5 -3,5 раза больше энергии. Это означает, что в этих случаях аналогично возрастают выбросы в атмосферу газов, способствующих глобальным изменениям климата, больше растрачиваются природные ресурсы и сравнительно низка экономическая эффективность. В статье приводятся данные Всемирного банка по состоянию на март 2017-года, которые показывают, что эффективность использования энергии в Азербайджане на 22 процента выше средних показателей «Большой семерки» (G 7), а также таких экономик, как Канада, США, Франция и Япония.

В статье указывается, что можно было бы предположить, что описанные эффекты могут быть следствием влияния нефтяного фактора. В этом случае аналогичные показатели должны наблюдаться в других странах, производителях и экспортерах нефти и газа. С целью оценки вероятности подобной зависимости в статье приведены данные по эффективности использования энергии в странах, входящих в группу стран - экспортеров нефти (OPEC), а также стран, осуществляющих эту деятельность вне рамок этой организации. Результаты этого анализа, базирующегося на данных Всемирного Банка, показали, что Азербайджан показал наиболее высокие темпы повышения эффективности использования энергии также среди «нефтяных» стран. В 2003 году Азербайджан по этому показателю значительно уступал Норвегии, Кувейту, Мексике, Венесуэле, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам, Ирану, Бахрейну, Казахстану и др. По данным Всемирного Банка, опубликованном в марте 2017 года, Азербайджан опередил все эти страны и в группе этих стран разделяет первые места с Норвегией и Венесуэлой. Это данные рассматриваются как отсутствие связей между эффективностью использования энергии и особенностями экономики этих «нефтяных» стран.

В статье указывается, что высокие результаты, достигнутые в области планирования и управления процессами устойчивого развития, являются следствием широкого использования инновативных технологий в государственном управлении. Это подтверждается приведенными в статье ссылками на выступления Президента Азербайджанкой Республики господина Ильхама Алиева на Всемирном саммите в 2003-ем и на Бакинском Гуманитарном Форуме в 2016 году. В качестве успешности реализуемой в стране политики в области устойчивого развития, в статье приводятся сравнительные характеристики индексов уровня социального развития. Показано, что по данным ООН, показатель Индекса Джини, характеризующего справедливость распределение доходов среди населения, в Азербайджанской Республике лучше, чем в среднем в странах большой семерке и уступает в этой группе стран лишь Германии. В статье приведены также данные, характеризующие социальную политику по другому показателю – Квинтильному соотношению. Показатели Азербайджана сравниваются с данными группы стран, входящих в организацию Экономического сотрудничества и развития (OECD). В эту группу входят 35 ведущих экономик мира. Приведенный в статье анализ показывает, что по этому социальному показателю Азербайджан уступает лишь странам Северной Европы и некоторым другим странам. Показатели Квинтильного анализа распределения доходов в Азербайджане лучше, чем средние в этой группе стран и большинстве стран, входящих в нее. Социальный компонент является важным элементом общей политики в области устойчивого развития.

Опубликованная в международном научном журнале в Канаде статья об опыте успешного государственного управления процессами устойчивого развития в Азербайджане может способствовать повышению информированности о процессах, происходящих в Азербайджане, а также распространению этого опыта в целях глобального прогресса.

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