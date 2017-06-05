USD1.7021
EUR1.9177
RUB0.0301
Brent50.39
WTI48.14
Золото2 170.09
S&P 500 Index2 439.07
Nikkei 22520 170.82
Политика

МИД Азербайджана прокомментировал заявления ЕС и Госдепа США в связи с задержанием Афгана Мухтарлы 05.06.2017 13:08

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал заявления Европейского Союза и Госдепартамента США, сделанные 3 и 4 июня в связи с задержанием оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы.

«Мы считаем неверной попытку политизации этого, находящегося в чисто юридической плоскости, вопроса. Круги, которые преднамеренно политизируя данный вопрос, безуспешно пытаются нанести урон азербайджано-грузинским отношениям, никогда не сумеют достичь своей цели», - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан и Грузию связывают традиционно дружественные отношения, стратегическое партнерство, опирающиеся на общие интересы, взаимовыгодное сотрудничество и уважение, на принципы невмешательства во внутренние дела друг друга и недопущение использования территории одной страны против другой.

Ф.Багирова

Читайте по теме:

Армянский след в деле Афгана Мухтарлы, или Как Али Керимли пытался рассорить Азербайджан и Грузию

619количество просмотров
МИД Азербайджана прокомментировал заявления ЕС и Госдепа США в связи с задержанием Афгана Мухтарлы
Директор Центра исследований Евросоюза: Формат Азербайджан-Грузия-Турция опирается на интересы трех стран
Фархад Мамедов: У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом

У нашего трехстороннего сотрудничества богатая практика. Нас объединяет такие проекты
Масуд Озджан: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии
Новруз Мамедов: У формата Азербайджан-Турция-Грузия - большие перспективы
Новруз Мамедов: Есть множество возможностей для открытия новой страницы в азербайджано-американских отношениях

Несмотря на серьезную напряженность в международном мире, мы думаем, что существует
Спецназ Азербайджанской армии принимает участие в учениях «Кавказский орел»
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Состояние 21 пострадавшего при теракте в Лондоне критическое - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОНатиг Алиев продолжит лечение в Турции – ОБНОВЛЕНОФонд Гейдара Алиева в очередной раз порадовал детей - ФОТОСолист группы «Иванушки Internationall» Андрей Григорьев-Апполонов с супругой прогулялись по Баку – ФОТОВ Бангладеш родился мальчик-старик - ФОТОБахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с КатаромХаменеи назвал США «сатаной»Патриарх Кирилл сравнил «подключение» к духовному миру с мобильной связьюЖурналист призвал террористов убить его за 60 тысяч долларовЛондонец после теракта вернулся в ресторан и оплатил счет

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 июня14:14 История эстонки, влюбленной в Азербайджан: Ирина Ковзанович о том, почему она полюбила нашу страну – ФОТО14:12 Дороги Азербайджана признаны самыми лучшими в СНГ – ФОТО14:04 Завтра в Баку и на Абшероне жарко, до +3013:56 Ко дню рождения Микаила Мушфига в Баку открыт восстановленный памятник поэту - ФОТО13:48 Бакметрополитен на свое 50-летие запустил на линию юбилейный поезд – ФОТО – ВИДЕО13:40 «Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за которую продаст Давида Де Хеа в «Реал»13:32 100 видов Ичери шехер глазами ирландского художника – ФОТО13:24 Ариана Гранде и хор средней школы растрогали песней в память о 15-летней жертве теракта в Манчестере – ВИДЕО13:16 Боб Фернли: «Нам будет проще в Баку»13:08 МИД Азербайджана прокомментировал заявления ЕС и Госдепа США в связи с задержанием Афгана Мухтарлы13:05 Будут увеличены штрафы за курение сигарет в общественном транспорте и привлечение к курению несовершеннолетних13:00 Некоторые бакинские супермаркеты поставили перед входом паркоматы для «устрашения»12:52 Директор Центра исследований Евросоюза: Формат Азербайджан-Грузия-Турция опирается на интересы трех стран12:44 В Азербайджане произошло ощутимое землетрясение12:41 Севда Алекперзаде перепела и сняла клип на хит группы «Кярван» - ВИДЕО