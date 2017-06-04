USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
Политика

Стартовали совместные учения ВС Азербайджана, Грузии и Турции 04.06.2017 12:27

Сегодня в Грузии начались военные учения «Кавказский орел».

Как сообщается, в учениях принимают участие подразделения Вооруженных сил Турции, Азербайджана и Грузии.

Отмечается, учения завершатся 14 июня.

В Минобороны Грузии сообщили, что в совместных учениях примут участие части специального назначения трех стран.  

Цель учений – обмен опытом и знаниями, увеличение оперативного потенциала спецназа.

Это уже третьи совместные учения ВС Азербайджана, Грузии и Турции в подобном формате.

Предыдущие учения «Кавказский орел» прошли на территории Турции.

 

АПА

252количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Атака на Лондон: наезд на пешеходов и резня - ФОТОРЕПОРТАЖСкончался глава компании Silk Way TravelЧисло погибших в результате терактов в Лондоне увеличилось до семи - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФинал ЛЧ: «Реал» завоевал 12-й чемпионский титул! «Ювентус» в 7-й раз проиграл финальный матч - ФОТО – ВИДЕОКриштиану Роналду забил 600-й гол в карьереПрезидент ФИФА: Буффон больше чем чемпионАндрей Шевченко: «Такой великий футболист, как Буффон, должен выиграть ЛЧ»Фантастический гол Манджукича, триумф «Реала» - ФОТОРЕПОРТАЖНовое изменение в структуре Администрации Президента АзербайджанаДжанлуиджи Буффон: «Надеюсь, у этой сказки будет счастливый конец»

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 июня13:56 В Швеции сгорел центр по приему беженцев13:35 Буффон: «У меня будет еще один шанс выиграть Лигу чемпионов»13:14 Футболиста «Реала» побрили налысо после победы в Лиге Чемпионов - ВИДЕО12:50 Число погибших в результате терактов в Лондоне увеличилось до семи - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО12:27 Стартовали совместные учения ВС Азербайджана, Грузии и Турции12:05 После терактов в Лондоне консерваторы приостановили предвыборную кампанию11:40 Ученые: иммунотерапия победила самый агрессивный тип рака груди11:16 ВС Армении нарушили режим прекращения огня 119 раз за сутки10:53 Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин - ФОТО10:26 Мужчина застрелил восемь человек в поселке под Тверью07:32 В Германии афганский беженец зарезал пятилетнего ребенка из России06:10 «МЮ» — «Реалу»: увидимся в Суперкубке УЕФА!05:50 Атака на Лондон: наезд на пешеходов и резня - ФОТОРЕПОРТАЖ05:21 В Мексике не менее 30 человек погибли в результате бандитских столкновений05:00 600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО