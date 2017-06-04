Сегодня в Грузии начались военные учения «Кавказский орел».

Как сообщается, в учениях принимают участие подразделения Вооруженных сил Турции, Азербайджана и Грузии.

Отмечается, учения завершатся 14 июня.

В Минобороны Грузии сообщили, что в совместных учениях примут участие части специального назначения трех стран.

Цель учений – обмен опытом и знаниями, увеличение оперативного потенциала спецназа.

Это уже третьи совместные учения ВС Азербайджана, Грузии и Турции в подобном формате.

Предыдущие учения «Кавказский орел» прошли на территории Турции.

АПА