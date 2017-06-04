Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82 миллиметровые минометы (5 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 119 раз.

​​Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах c территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Мезем, Джафарли Газахского района, в селах Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

1news.az