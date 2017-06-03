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Политика

ВС Армении нарушили режим прекращения огня 112 раз за сутки 03.06.2017 13:05

Подразделения вооруженных сил Армении с использованием 82-миллиметрового миномета (1 снаряд) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, с позиций на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли Газахского района, Кохнегышлаг Акстафинского района, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Сарыджанлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

1news.az

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