Руководители общественных организаций российских соотечественников в Азербайджане адресовали президенту России Владимиру Путину обращение в связи с ликвидацией регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК).

Предлагаем вниманию читателей весь текст обращения, предоставленный в редакцию 1news.az:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Мы, руководители общественных организаций российских соотечественников, являющихся гражданами Азербайджана, как и вся общественность республики, выражаем серьезное беспокойство в связи с решением Верховного суда Российской Федерации от 15 мая сего года о ликвидации российской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».



Мы понимаем, что это решение не является политическим и никак не скажется на развитии дружеских отношений между нашими странами – Азербайджаном и Россией.

Российские соотечественники, проживающие в Азербайджане, высоко оценивают заботливое отношение высокого руководства республики и всего азербайджанского общества к сохранению русского языка, поддержке и развитию культуры и традиций наших народов.

Мы искренне рады тому, как складываются отношения между нашими странами, в их основе многовековые традиции дружбы и добрососедства, уважение интересов друг друга, переплетенные воедино судьбы миллионов людей – азербайджанского и российского народов.

Мы с чувством глубокого удовлетворения отмечаем, что за последние годы сложились уважительные, искренние и доверительные отношения между нашими президентами – Ильхамом Гейдаровичем и Вами, и поддерживаем как внутреннюю, так и внешнюю политику, направленную на процветание наших государств, а также на развитие и углубление дружественных, добрососедских отношений между нашими странами.

Мы уверены, что российская общественная организация «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» всегда осуществляла свою деятельность в рамках законов Российской Федерации. Общественно-политическая стабильность, лояльность к политическому строю России всегда были неизменным приоритетом в деятельности ВАК.

Относясь с глубоким уважением к высшему судебному органу России, обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в смягчении наказания «Всероссийского Азербайджанского Конгресса», дать возможность и время для подготовки организации и проведения внеочередного съезда, который бы способствовал устранению организационных и других недостатков в деятельности ВАК и принятию нового Устава».

Обращение к российскому президенту подписали председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, председатель Республиканского общества «Содружество» Т.Керимова, атаман землячества казаков Азербайджана Ю.Чигирев, руководитель Общества татарской культуры «Туган Тел» Г.Мясоустова, руководитель Центра русской культуры Г.Манафова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Л.Якунина, руководитель Ассоциации русской молодежи Азербайджана Р.Борискин, и.о. руководителя Лезгинского национального центра «Самур» И.Рзаев, председатель Ассоциации блокадников Ленинграда И.Кадымова.

Талыб Бархудаев, Г.Р.