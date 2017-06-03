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Политика

Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики обсудили двусторонние отношения 03.06.2017 12:16

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Коста-Рику встретился с президентом страны Луисом Гильермо Солисом.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, Э.Мамедъяров также встретился с министром иностранных дел Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом в расширенном составе, были проведены межмидовские консультации.

На встрече министры подчеркнули важность взаимных визитов в развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана высоко оценил решение властей Коста-Рики о создании посольства в Баку, отметив, что это придаст импульс усилению двусторонних отношений.

Также главы МИД заявили об уважении территориальной целостности, суверенитета двух стран и неприкосновенности признанных на международном уровне границ, подчеркнули недопустимость изменения границ государств путем применения силы.

Мануэль Гонсалес Санс заявил о поддержке Коста-Рики урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе резолюций СБ ООН в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Министры в ходе расширенной встречи отметили широкие возможности сотрудничества в области туризма, энергетики, судоходства, инвестиций, в гуманитарной сфере.

Стороны отметили, что нынешний объем торгового оборота не соответствует потенциалу сотрудничества между странами, и провели обмен мнениями о необходимости налаживания прямых связей между деловыми кругами двух стран для дальнейшего развития товарооборота.

Мамедъяров и Санс отметили также важность развития межпарламентского сотрудничества, были высказаны предложения о взаимных визитах парламентариев двух стран.

Также министры провели широкий обмен мнениями по ряду международных вопросов, выразили приверженность укреплению регионального и глобального мира в соответствии с нормами и принципами международного права.

Талыб Бархудаев, Г.Р.

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