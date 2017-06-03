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Политика

Президиум ВАК обратился к Путину и Медведеву 03.06.2017 19:56

Члены Президиума Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК)  обратились к лидеру Общероссийского народного фронта Владимиру Путину и председателю правящей партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.

Обращение в связи с решением Верховного суда России о ликвидации ВАК также было направлено сопредседателям Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станиславу Говорухину и Ольге Тимофеевой.

В обращениях говорится:

«Сегодня можно смело утверждать, что ВАК и его региональные подразделения справились с поставленными перед ними задачами и стали важным и общепризнанным звеном государственной и национальной политики современной России. У Президиума ВАК сложились успешные связи с партией «Единая Россия». На выборах президента России и в Государственную Думу азербайджанская диаспора активно поддержала правящую партию, обеспечив высокую явку своих сторонников на избирательные участки, отдав при этом свои голоса за избрание Владимира Путина в президенты России. В свете вышеизложенного для членов Президиума  ВАК представляется, что решение Верховного Суда РФ является контрпродуктивным. На наш взгляд ликвидация общественной диаспорской организации целого народа, который за 200 лет совместно пребывает с российским народом в едином историко-географическом пространстве, не правильно может быть воспринята азербайджанской диаспорой».

Члены Президиума Всероссийского Азербайджанского Конгресса попросили руководителей вышеуказанных организаций Российской Федерации,  оказать содействие в справедливом решении данного вопроса.

АПА

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