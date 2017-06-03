Конгресс Перу по инициативе председателя группы дружбы Азербайджан-Перу конгрессмена Далмиро Фелисиано Паломино Ортизу по случаю 28 Мая - Дня Республики единогласно принял поздравительный документ по Азербайджану.

Документ подписала первый вице-президент Конгресса Роза Мариа Вартра Барриган.

В документе отмечается, что Азербайджанская Республика является первой в мировой истории мусульманской демократической республикой, где все граждане обеспечены равными правами. Азербайджан многонациональная и мультикультуральная страна. В документе напоминается, что дипломатические связи между двумя странами были установлены в 1996 году, подчеркивается, что Азербайджан является важным партнером для Перу.

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