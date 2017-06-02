Расим Мусабеков: «Кипру стоило бы молчать в тряпочку, а не выступать в поддержку армян в карабахском вопросе»

На днях министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис выступил с заявлением, прямо противоречащим обязательствам своей страны перед международным правом.

На встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном глава кипрского МИД назвал Карабах «исторической территорией армян», ввиду чего он считает «неверным проводить параллели между нагорно-карабахским конфликтом и вопросом оккупированного Турцией Северного Кипра» (цитата приведена без изменений).

Реакция официального Баку на эти высказывания не замедлила себя ждать. Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что озвученные Иоаннисом Касулидисом мысли служат поощрению политики агрессии и оккупации Армении против Азербайджана, наносят урон переговорному процессу по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и попыткам достичь устойчивого мира в регионе. Более того, это мнение не сопоставимо с основанными на нормах и принципах международного права позициям Европейского Союза, ОБСЕ и Совета Европы, членом которых является Кипр.

Выражая отношение к заявлениям Иоанниса Касулидиса, известный азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков отметил, что позиция главы МИД Кипра в определенной степени связана с тем, что на территории острова проживает большая армянская община, вследствие чего его можно называть проармянским.

Вместе с тем, по его словам, подобную позицию кипрских властей обуславливает не только число проживающих на Кипре армян: "Ввиду того, что турки традиционно бранятся с греками, а также учитывая союзнические отношения Азербайджана с Турцией и поддержку, которую Баку оказывает турецкой стороне, удивляться тому, что они занимают такую позицию, не стоит".

Тем не менее, политолог уверен, что на каждый подобный случай должна следовать достаточно жесткая реакция.

"Тем более что им [Кипру] стоило бы вообще "помолчать в тряпочку" с учетом собственных проблем - я имею ввиду разделение острова между греческой и турецкой администрациями.

Подобного рода безответственные заявления, которые позволяют себе их политики, вызывают сожаление. Конечно, в Азербайджан они и так не ездят, чтобы объявлять их здесь персоной нон грата. Но думаю, что в случаях, когда у нас будет возможность дать им ответного щелчка, они свое получат", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Ф.Багирова