Асим Моллазаде: «Интересы национальной безопасности США требуют тесного партнерства с Азербайджаном»

Характер поздравительных посланий Президента США Дональда Трампа в адрес Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики и в связи с проведением в Баку XXIV Международной выставки-конференции «Нефть и газ Каспия-2017» дает основание надеяться на дальнейшую активизацию двустороннего сотрудничества, считает депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде.

«Мы надеемся, что новая администрация США, наконец, осознала свои национальные интересы. А национальные интересы, и особенно интересы национальной безопасности, Соединенных Штатов требуют от США тесных партнерских, союзнических отношений с Азербайджаном», - заявил 1news.az А.Моллазаде. В этой связи он отметил, что Азербайджан являлся активным участником антитеррористической коалиции, оказывает большую помощь США и силам НАТО в Афганистане и проводит масштабную работу по борьбе с террором.

«Я думаю, что стратегически важное расположение Азербайджана делает нашу страну необходимой в борьбе с этим злом», - подчеркнул депутат.

Помимо этого, по его словам, Азербайджан уже многие годы является стабильным и надежным партнером в вопросах, связанных с энергетической сферой.

«Сегодня Азербайджан активно участвует в решении проблем энергетической безопасности основных союзников Соединенных Штатов. Речь идет о Европе и Израиле. В этом плане, я думаю, США серьезно заинтересованы в том, чтобы диверсификация и вопросы энергетической безопасности ближайших американских союзников были решены с помощью того энергетического коридора, который был создан Азербайджаном», - подчеркнул А.Моллазаде.

Вместе с тем, по его мнению, важным фактором являются сами ценности Азербайджана.

«Первое светское демократическое государство Востока – Азербайджан - обладает огромным историческим опытом сотрудничества, взаимного уважения разных цивилизаций, культур и религий. И сегодня, когда мир испытывает проблемы, бушуют конфликты на почве нетерпимости, исторический опыт Азербайджана очень важен для того, чтобы служить как бы маяком в очень тяжелой ситуации для стран и народов, переживающих подобные события», - сказал депутат.

По его мнению, новое руководство США сделало первые шаги в направлении активизации двусторонних отношений.

«Нам кажется, что первые шаги в этом направлении уже сделаны руководством США, и существует огромный потенциал развития многовекторных отношений между нашими странами.

Наша страна сегодня создает практически новую систему стратегического Великого Шелкового пути, и участие американских компаний, бизнеса и инвестиций в этом процессе служило бы взаимным интересам стран.

Сегодня в администрации США нет, как в прошлой администрации, сил, которые являлись бы авторами 907-й поправки, были бы связаны с армянскими лоббистскими организациями, и это, безусловно, дает надежду на то, что Америка, наконец, будет думать о своих интересах, а не об интересах каких-то лоббистских групп. Вместе с тем, я думаю, многогранность американской политики как таковой требует от Азербайджана серьезных шагов по работе с Конгрессом США, американской общественностью, СМИ. И я считаю, что новая стратегия Азербайджана, охватывающая сегодня работу не только с центром, то есть федеральным правительством США, но и со штатами, городами, абсолютно верная, и эту работу надо углублять и расширять. Азербайджан должен информировать американскую общественность о своих ценностях, культуре, значении Азербайджана для США и американского народа», - считает А.Моллазаде.

Он также полагает, что США активизируют свою роль в посредничестве по карабахскому урегулированию.

«Я думаю, что, после того как в Вашингтоне утрясутся все существующие там проблемы, когда новая администрация начнет свою работу в полном объеме, безусловно, вопрос обязательств США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ снова активизируется. США сделают все возможное, чтобы урегулирование этого конфликта не находилось в монополии какого-то одного государства. США должны сделать все что только можно, чтобы добиться скорейшего урегулирования конфликта, потому что этот конфликт является главным препятствием для развития региона, тех амбициозных проектов, которые осуществляет Азербайджан. Наряду с этим, этот конфликт - угроза стабильности, и я хочу особо подчеркнуть, что он одновременно является и борьбой Азербайджана за свою независимость и территориальную целостность, а США неоднократно подчеркивали, что независимость и территориальная целостность всех государств бывшего СССР - очень важный фактор, и они будут делать все для того, чтобы не было никаких угроз для их независимости и территориальной целостности», - подытожил А.Моллазаде.

Ялчин Алиев