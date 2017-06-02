Конгресс Перу принял документ по случаю отмечаемого в Азербайджане Дня Республики

Члены Конгресса Перу единогласно проголосовали за принятие поздравительного документа в адрес Азербайджана в связи с отмечаемым в стране 28 мая Днем Республики.

По сообщению азербайджанского посольства в Мексике, инициатива принятия данного документа принадлежит председателю межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, конгрессмену Далмиро Фелисиано Паломино Артису.

Принятый документ был подписан первым вице-президентом Конгресса Розой Мария Вартра Барриган.

В документе говорится, что Азербайджан является первой в мировой истории мусульманской демократической страной, обеспечившей своих граждан равными правами. Также отмечается, что Азербайджан – толерантная, многонациональная и мультикультуральная страна, дипломатические отношения с которой были установлены в 1996 году.

Ялчин Алиев, Г.Р.