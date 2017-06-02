Армяне начали новую кампанию по самообману в отношениях с Ираном - Мубариз Ахмедоглу

Утверждения армянских политиков о том, что «ирано-азербайджанская железная дорога не строится из-за того, что Азербайджан не выделил обещанную сумму, и проект повис в воздухе, поскольку азербайджанский банк, обещавший выделить эту сумму, обанкротился», являются очередной попыткой самообмана, или попыткой выдать желаемое за действительное.

Такого мнения придерживается директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«По мнению ираниста Вардана Восканяна, для армянской стороны открылись дополнительные возможности реализации своей повестки: «Мы должны суметь воспользоваться моментом, предприняв шаги для строительства железной дороги, связывающей Армению и Иран». Отметим, что это является одним из лучших примеров интеллектуальной ограниченности и коварности армянских политиков», - считает М.Ахмедоглу.

По его словам, причин того, что ирано-азербайджанская железная дорога не строится, может быть множество.

«Однако ни одна из этих причин не связана с Азербайджаном:

ı. Работа по всем крупным проектам во время президентской избирательной кампании в Иране стала пассивнее. Это - особенность, присущая периоду избирательной кампании. Однако все же Хасан Роухани в качестве кандидата в президенты держал на повестке дня коммуникационные проекты с Азербайджаном. Роухани на первой пресс-конференции после избрания президентом заявил о совместном строительстве с Азербайджаном железных дорог в направлении Грузии и России. Заявление было очень ясным и конкретным. Другими словами, официальный Тегеран не оставляет ничего для Армении из коммуникаций, идущих из Ирана на север.

ıı. В подготовке к строительству железной дороги Решт-Астара есть препятствие. Владельцы земель, которые находятся в зоне прохождения железной дороги, хотят продать свои земли по высоким ценам. Это - внутренний вопрос Ирана. Доверие избирателей к Роухани дает основание говорить о легком решении и этой проблемы.

ııı. Необходимое для строительства железной дороги Решт-Астара кредитное обязательство примерно в 1 млрд долларов лежит не на каком-то банке Азербайджана, а на правительстве Азербайджана. Поэтому азербайджанское правительство может поручить любому другому банку финансирование железной дороги Решт-Астара», - подчеркнул политолог.

М.Ахмедоглу уверен, что занятость армян самообманом на государственном уровне ничуть не может повредить интересам Азербайджана.