Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 126 раз

Вооруженные сил Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 126 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана в пятницу.

Так, армянские ВС с позиций в селе Воскеван Ноемберянского района и в селе Паравакар Иджеванского района Армении обстреляли азербайджанские позиции в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, на безымянных высотах и в селах Фарахли и Джафарли Газахского района, а из сел Чинари и Айгедзор Бердского района Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в селах Агдам, Коханаби и Мунджуглу Товузского района. Также армянские войска обстреляли с безымянных высот в Красносельском районе Армении расположения азербайджанских ВС на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Кроме того, азербайджанские позиции были обстреляны с позиций близ оккупированных сел Джавахирли, Юсифджанлы, Марзили и Тагибейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли, Кюрдлер и Ашагы Вейселли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах в Гейгельском, Геранбойском, Тертерском, Ходжавендском и Джебраильском районах Азербайджана.

Ялчин Алиев, Г.Р.