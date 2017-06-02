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Политика

В Баку отметили 71-ю годовщину Дня Республики Италия 02.06.2017 21:29

В честь национального праздника  Италии – 71-й годовщины Дня Республики – 2 июня  в итальянском посольстве в Баку был организован  торжественный прием.

Как сообщает 1news.az, выступая на мероприятии, посол Италии в АР Джампаоло Кутильо приветствовал гостей.

Джампаоло Кутильо сказал, что уже 4 года как служит послом в Азербайджане и что в последний раз отмечает данный праздник в АР – ввиду завершения своей дипломатической миссии.

Выступая на мероприятии,  вице-спикер парламента Валех Алескеров  подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с Италией. «Отношения между странами опираются на стратегическое партнерство»,- сказал он, отметив, развитие политических, экономических и культурных отношений между странами.

Он отметил важную роль дипломатических корпусов в укреплении отношений между двумя странами. «Мы высоко оцениваем деятельность посольства Италии в Азербайджане»,- сказал он.

Валех Алескеров  напомнил, что в 2016 году оборот между странами составил около 2 млрд долларов, при этом подчеркнув особую роль Италии в доставке энергоресурсов Азербайджана на мировой и европейский рынки.

2 июня итальянцы вспоминают важные события, произошедшие в 1946 году, и отмечают День Республики.

Этот день считается рождением новой системы правления в государстве — с этого дня Италия перестала быть монархией и перешла на республиканский строй правления.

Эльшан Рустамов, И.А.

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