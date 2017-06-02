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Политика

Посол Италии в АР: «Урегулирование карабахского конфликта принесет пользу как Азербайджану, так и Армении» 02.06.2017 20:14

Италия поддерживает деятельность Минской группы в решении нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо на мероприятии, посвященном 71-й годовщине  Дня Республики Италии и завершению его дипломатической миссии в АР.

«Я знаю, что есть определенная критика деятельности Минской группы ОБСЕ. Однако переговоры между сторонами конфликта должны быть более интенсивными», - сказал он.

По его словам, политики различных стран многократно делали заявления по поводу неприемлемости статус-кво в нагорно-карабахском конфликте.

«Невозможно оставить конфликт нерешенным. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта принесет пользу как Азербайджану, так и Армении»,- сказал он.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, И.А.

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