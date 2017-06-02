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Политика

Рабочая группа по Каспию согласовала ряд положений проекта Конвенции о правовом статусе моря 02.06.2017 17:38

49-е заседание Специальной рабочей группы (СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств прошло 1-2 июня в Ашхабаде.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, нашу страну на данном заседании представил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

В ходе заседания делегации обсудили оставшиеся несогласованными положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В результате состоявшихся переговоров ряд положений проекта Конвенции был согласован.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров. Была достигнута договоренность провести следующее заседание в Иране. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам. 

Ялчин Алиев, Э.Т.

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Рабочая группа по Каспию согласовала ряд положений проекта Конвенции о правовом статусе моря
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