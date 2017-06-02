Рабочая группа по Каспию согласовала ряд положений проекта Конвенции о правовом статусе моря

49-е заседание Специальной рабочей группы (СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств прошло 1-2 июня в Ашхабаде.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, нашу страну на данном заседании представил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

В ходе заседания делегации обсудили оставшиеся несогласованными положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В результате состоявшихся переговоров ряд положений проекта Конвенции был согласован.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров. Была достигнута договоренность провести следующее заседание в Иране. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.

Ялчин Алиев, Э.Т.