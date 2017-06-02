Азербайджан улучшил позиции в Глобальном рейтинге мира – ФОТО

Азербайджан занял 132-ю позицию в Глобальном рейтинге миролюбивых стран, поднявшись по сравнению с прошлым годом на две позиции.

Соседями Азербайджана по рейтингу оказались Бахрейн и Саудовская Аравия

Индекс публикуется ежегодно Институтом экономики и мира в Лондоне, который анализирует ситуацию в 163-х странах, где проживает 99,7% населения планеты.

Несмотря на то, что большинство стран региона Евразии улучшили свои показатели в рейтинге, в целом регион все еще далек от идеала. Наилучшие показатели по Евразийскому региону демонстрируют Молдова, Казахстан и Грузия, занявшие 62-ю, 72-ю и 94-ю позиции соответственно.

В основе этого Индекса лежит исследование таких факторов, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Исландия в этом году сохранила позиции лидера рейтинга. Также в топ-5 вошли Новая Зеландия, Португалия, Австралия и Дания. Последние строчки рейтинга занимают Ливия, Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сирия.

Что касается двух мировых супердержав – США и России – то США за год опустились на 11 пунктов и заняли 114-е место, между Руандой и Сальвадором, а Россия не изменила своей позиции в рейтинге, по-прежнему находясь на 151-м месте, между Северной Кореей и Пакистаном.

Авторы исследования отмечают, что за год ситуация улучшилась в 93 странах мира, ухудшилась – в 68-ми. В целом, по данным доклада, за последний год глобальный уровень миролюбия вырос на 0,28%.

Объясняется это тем, что в мире снизилось государственное финансирование пыток, убийств и другого вида насилия, а также общим снижением уровня смертности. Однако пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира, считают в Институте экономики и мира в Лондоне.

Елена Остапенко, Э.Т.