Вюсал Гасымлы: Изменения в структуре Администрации Президента откроют второе дыхание экономическим реформам

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы дал интервью 1news.az в связи с изменениями, произведенными в структуре Администрации Президента Азербайджана.

- Как вы оцениваете последние изменения, произведенные Президентом Ильхамом Алиевым в структуре Президентской администрации?

- Известно, что в последнее время в Азербайджане продолжается ряд важных, в том числе институциональных, реформ. Основные цели данных реформ, осуществляемых согласно политической воле главы нашего государства, - повышение мобильности и эффективности в управлении, разработка адекватных ответов на формирующиеся в обществе новые вызовы и происходящие в экономике изменения. Проводимые в структуре Администрации Президента реформы тоже направлены на формирование управленческого аппарата, позволяющего работать более гибко и эффективно.

Благодаря этим изменениям сократятся и унифицируются существующие в Администрации Президента различные должностные классификации, будет определена единая должностная классификация по связанным друг с другом областям и тем самым будут обеспечены эффективная координация, формирование в Администрации структуры помощников Президента более широкого спектра, создание новых отделов, соответствующих требованиям времени, либо усовершенствование функций существующих отделов.

- Еще одним изменением является добавление к должностной классификации помощника Президента по экономическим реформам также функций по вопросам экономической политики и промышленности. Какой, по-вашему, вклад может внести это изменение в экономические реформы?

- По поводу этого изменения могу сказать, что добавление к функциям помощника Президента по экономическим реформам функций по вопросам экономической политики и промышленности создает почву для расширения экономических реформ и создания более благоприятных условий для исполнения Стратегической дорожной карты.

Эти изменения приведут, в частности, к обеспечению более эффективного сотрудничества экономической политики с экономическими реформами, охвату экономическими реформами всего арсенала экономической политики и более эффективному проведению экономических реформ в рамках формируемой единой экономической политики.

Таким образом, изменения в структуре Администрации Президента придадут импульс экономическим реформам или изменения в структуре Администрации Президента откроют второе дыхание экономическим реформам

Как известно, экономические реформы являются составным компонентом экономической политики и механизмом ее реализации. Данное изменение позволит создать более скоординированную систему между экономической политикой и реформами, являющимися механизмом ее реализации.

- А как будет действовать институциональная структура, связанная с планированием и осуществлением реформ?

- В структуре Службы помощника Президента по вопросам экономической политики и промышленности, как и раньше, 2 сектора (по анализу и планированию экономических реформ и по мониторингу, координации и оценке экономических реформ) будут заниматься работой по планированию экономических реформ на основе анализов, а затем мониторингом и оцениванием. Другие же сектора будут осуществлять функции по поддержке деятельности указанных двух секторов.

Центр анализа экономических реформ и коммуникации совместно со Службой помощника Президента по вопросам экономической политики и промышленности с целью планирования экономических реформ продолжит деятельность по проведению анализов, эффективной коммуникации принятых по реформам решений, а также по мониторингу и оцениванию.