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Политика

Закир Гасанов на линии фронта понаблюдал за позициями противника - ФОТО 02.06.2017 15:28

Руководство Министерства обороны посетило воинские части в прифронтовой зоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны АР, руководство оборонного ведомства посетило комплекс в Горадизе Физулинского района, возведенный в память о погибших в апреле минувшего года в боях за Лелетепе военнослужащих, возложило цветы и венок.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с личным составом, который несет боевое дежурство на линии противостояния с противником, понаблюдал за позициями противника, а также ознакомился с оперативной обстановкой, ситуацией на линии обороны.

Руководство оборонного ведомства поинтересовалось боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих и приняло участие в открытии новых комплексов бани-прачечной, котельной и склада продуктов в одной из воинских частей на линии фронта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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