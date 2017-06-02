Закир Гасанов на линии фронта понаблюдал за позициями противника - ФОТО

Руководство Министерства обороны посетило воинские части в прифронтовой зоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны АР, руководство оборонного ведомства посетило комплекс в Горадизе Физулинского района, возведенный в память о погибших в апреле минувшего года в боях за Лелетепе военнослужащих, возложило цветы и венок.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с личным составом, который несет боевое дежурство на линии противостояния с противником, понаблюдал за позициями противника, а также ознакомился с оперативной обстановкой, ситуацией на линии обороны.

Руководство оборонного ведомства поинтересовалось боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих и приняло участие в открытии новых комплексов бани-прачечной, котельной и склада продуктов в одной из воинских частей на линии фронта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.