Азербайджан выполняет обязательства, вытекающие из международных конвенций по защите прав детей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила в Милли Меджлисе на заседании «круглого стола» на тему «Мой голос - мои права: обсуждения в парламенте» вице-спикер Бахар Мурадова.

Она указала, что сегодня во всем мире, в том числе в Азербайджане, отмечается Международный день защиты детей.

По ее словам, в республике придается большое значение правам человека, в том числе являющимся их составной частью правам детей.

«Приоритетная политика азербайджанского государства – обеспечение здоровья, образования детей, создание для них равноправных условий», - сказала она.

Б.Мурадова напомнила, что 2009 год в Азербайджане был объявлен Годом ребенка.

«В этом году будет проведен детский форум, озвученные на нем предложения, поднятые вопросы будут учтены в последующей деятельности парламента», - сказала она.

Международный день защиты детей - 1 Июня отмечают во всем мире с 1950 года. Решение об этом было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.